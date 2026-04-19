Една партия чупи рекорд. Заговори се за унгарско събитие

Една партия чупи рекорд по обществено доверие. За нея определено има вълна. Към 15 часа екзитпола на една от социологическите агенции отчете невижданите много отдавна 37.1 процента. Тя се откъсна драматично от втория играч на изборите, за който резултатите падат и вече е на 17 на сто.

Активността е много висока. Към този час са гласували 1 милион българи повече, отколкото на миналите избори, когато общата активност бе 38,94 на сто, съобщи шефът на "Мяра" Първан Симеонов.

Към унгарско събитие вървят нещата, коментира пред ПИК политическият пиар Диана Дамянова, правейки паралел с рекордната активност преди седмица на вота в Унгария и грандиозната победа на Петер Мадяр над Виктор Орбан.

Много висока активност в гласуването за новия герой. Глас народен, глас Божий, каза още Дамянова. Тя дори прогнозира, че ако вълната днес се запази и резултатите се потвърдят, може да се върви към еднопартиен кабинет и самостоятелно мнозинство.

Имам изключително доверие в екзитполовете, те са една добре отработена система в България, заяви Дамянова. Тя обобщи, че в днешните избори вече всичко е ясно, единствената неизвестна, която остава, е ще мине ли БСП 4-процентовата бариера.

