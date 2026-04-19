Рекордна избирателна активност в чужбина

Изборният ден в Китай започна при засилен интерес. В Шанхай, където българската общност наброява малко под 100 души, обикновено гласуват между 30 и 40 човека. Към 12:00 часа местно време обаче броят на гласувалите вече е надхвърлил 60 души, съобщи NOVA.

Гласуването в Китай се провежда изцяло с хартиени бюлетини. Въпреки че местната общност е малка, активността на присъстващите българи е показателна за значението на демократичния процес дори на хиляди километри от родината.

Изборният ден в Париж започна с изключително висока активност и дълги опашки пред българското посолство. Още в ранните часове десетки наши сънародници се събраха, за да упражнят правото си на глас.

Около 11 ч. местно време са гласували приблизително половината от гласувалите за целия ден на предишните избори, по данни на кореспондента на bTV в Париж Деси.

Тенденцията показва значително повишен интерес, като подобна активност се наблюдава и в Ница. По думите ѝ предварително подадените заявления за гласуване във Франция са три пъти повече в сравнение с предишния вот.

Изборният ден при българите в Румъния протича нормално. Пред единствената секция, която се намира в сградата на посолството на страната ни в Букурещ на ул. "Рабат" № 5 няма струпвания и опашки, но интересът е значително по-голям в сравнение с минали години.

До 12:30 ч. местно (и българско) време правото си на глас упражниха 150 души. За сравнение, на предишни избори традиционно за целия ден са гласували около 200 човека, предава БТА.

Вотът се осъществява чрез хартиени бюлетини, без машини. Дори и да не са се регистрирали за гласуване предварително, българските граждани могат да гласуват, след като попълнят декларация на място в самата избирателна секция.

В Италия също се очаква рекордна избирателна активност.

