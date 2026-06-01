Банкнотата с лика на Ботев ражда най-голямата фалшификаторска афера

Странен народ сме ние, българите. Можем да хвърлим петно върху всичко - дори и най-свидно, което имаме. Така става с първата банкнота, печатана у нас в Царство България. Тя е с лика на един от най-великите синове на България - Христо Ботев. Но алчността на няколко тарикати я поставя в центъра на най-голямата фалшификаторска афера у нас.

Така започва историята на легендарната „Ботевка“ - банкнотата от 5000 лева с образа на Ботев, превърнала се едновременно в символ на модерна България и в център на най-голямата фалшификаторска афера в историята на Царство България.

България печата спасение

1924 година. Страната още носи раните от Първата световна война. Репарации, инфлация, политическо напрежение и тежка икономическа криза разтърсват държавата. В обращение вече има банкноти за близо 4 милиарда лева, но те не стигат. Икономиката буквално се задъхва от липса на пари.

Българската народна банка трябва спешно да действа.

Управителният съвет взема решение за нова емисия банкноти с номинали 500, 1000 и 5000 лева. Време обаче няма. И тогава се случва нещо необичайно за епохата – вместо поръчката да бъде възложена на прочута чуждестранна печатница, както е било дотогава, БНБ поверява задачата на българската Държавна печатница.

Това е рисковано решение. България още няма голям опит с подобни сложни емисии. Но печатницата прави почти невъзможното. Само за 45 дни новите банкноти са готови.

През октомври 1924 г. „Ботевките“ влизат в обращение.

И хората онемяват.

За първи път върху българска банкнота стоят образите на реални личности – Христо Ботев от едната страна и цар Борис III от другата. Дотогава по левовете има предимно символи, гербове и орнаменти. А сега от хартията гледа революционерът-поет с тежкия си поглед.

Банкнотата бързо получава народното си име – „Ботевката“.

Фалшификаторите, които тръгнаха към Виена

Точно тогава няколко души виждат в новата банкнота не национална гордост, а златна мина.

В центъра на схемата застават бивш гостилничар, търговец и бивш банков касиер. Нито един от тях не е голям печатар или финансов гений. Но всички имат огромна алчност.

За да подготвят удара, двама от тях заминават за Виена – тогавашния европейски център на модерната печатарска техника. Там купуват машини, специална хартия и оборудване.

И тук историята става почти абсурдна.

Оказва се, че самите организатори нямат достатъчно знания как да работят с техниката. Затова пускат обява във виенски вестник, че търсят инженер-експерт по печатарство. Така започва една от най-дръзките финансови измами на Балканите.

Банкнотите, които заблуждават дори БНБ

След завръщането си в България групата започва работа върху „Ботевките“. Изборът не е случаен. Банкнотата от 5000 лева е огромна сума за времето си – равнява се на около 36 щатски долара по тогавашния курс.

За кратко време престъпниците отпечатват близо 10 000 фалшиви банкноти.

И качеството им е потресаващо добро.

Фалшификаторите дори измислят специална техника за „състаряване“. Мачкат всяка банкнота, цапат я, прегъват я, за да изглежда използвана. Така парите не будят подозрение, когато попаднат в магазин или банка.

Първите фалшиви „Ботевки“ влизат в обращение без никакъв проблем.

Търговците ги приемат. Хората ги харчат. Дори банкови служители трудно различават копията от оригиналите.

По-късно се ражда и една легендарна шега - фалшификаторите направили по-хубави портрети на Ботев и цар Борис III от оригиналните.

Фаталната алчност

Аферата вероятно е можела да продължи много дълго, ако престъпниците не се опияняват от финансовата си лакомия. Решават да действат ударно. И правят невероятна грешка – обръщат се директно към касиер в Българската народна банка. Предлагат му сделка.

Той трябва да подмени фалшивите банкноти с истински пари от хранилището на БНБ срещу солиден процент. Касиерът привидно се съгласява.

Срещата е уговорена за 17 ноември 1925 г. Трябва да бъдат обменени фалшиви „ботевки“ на стойност 15 милиона лева.

Но вместо касиера идва полицията.

Следват арести, обиски и разпити. В продължение на две седмици полицията разбива цялата мрежа. Последвалото дело се превръща в сензация за цяла България.

Аферата, която изплаши държавата

Най-страшното за властта не са самите фалшификатори, а фактът, че банкнотите са толкова добри, че могат да разклатят доверието в българския лев.

Според експерти от онова време аферата е била напът да се превърне във финансова катастрофа.

Има и още една ирония. Машините, купени във Виена, първоначално били предназначени за фалшифициране на долари. Оказало се обаче, че чудесно стават и за български левове.

След скандала държавата реагира светкавично. Още на следващата година „Ботевките“ са изтеглени от обращение. Компрометираната емисия е заменена с нова серия банкноти от 5000 лева, този път отпечатани в прочутата лондонска Bradbury, Wilkinson & Co.

Така приключва най-голямата фалшификаторска афера в историята на Царство България.

