Скрито бижу недалеч от България предлага прекрасни плажове

Островът, който Кайли Дженър избра за лятната си почивка, е сгушен на запад и е част от Йонийските острови. Кефалония е сравнително посещавана дестинация, но на фона на южните си братовчеди като Миконос и Санторини, островът си е скрито бижу.

Според британския вестник The Daily Express, той е приел само 755 929 международни посетители през 2024 г., в сравнение с 1,5 милиона на Санторини. Но във всяко отношение Кефалония е също толкова магическа, пише Travel+Leisure, предава bTV.

Островът е пълен с прекрасни плажове с мек пясък, обляни от тюркоазени води. Това включва няколко плажа със Син флаг, организация, която открива и награждава крайбрежни участъци за тяхната устойчивост и чистота, като плажовете Ай Хелис, Амес, Арагия и Макрис Гиалос. Никой от тях обаче не е толкова бляскав или живописен, колкото Миртос, който има малки бели камъчета, водещи към тюркоазени води. Целият остров е ограден от извисяващи се скали по страните му.

Но има още много неща, които можете да правите тук, включително да разгледате пещерите Мелисани и Дрогарати, да посетите малките градчета по крайбрежието, като Аргостоли (столицата на Кефалония), да се разходите из Национален парк „Връх Енос“ и, естествено, да хапнете изобилие от фантастична гръцка храна, съчетана с местни гръцки вина.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com