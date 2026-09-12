Скрито бижу недалеч от България предлага прекрасни плажове
Има много неща, които можете да правите на острова
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Има много неща, които можете да правите на острова
Хората втора нощ остават навън в паркове и леките си автомобили
Каква е причината?
Трусът е с магнитуд от 4.7 по Рихтер
Не се съобщава за разрушения и жертви
Кефалония. Нов силен трус бе регистриран на гръцкия остров Кефалония. Европейският средиземноморски сеизмологичен център оповестява земетресение в Кеф...