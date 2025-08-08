Тревога в Гърция, обявиха евакуация

Напрежение в Гърция заради пожарите.

В близост до гръцкото село Каравадос, разположено в южната част на остров Кефалония в Йонийско море, избухна горски пожар, който наложи евакуация и мащабна намеса на противопожарните екипи, предаде електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Пожарът обхваща земеделски и залесени земи и малко след началото му беше издадена тревога от службата за гражданска защита.

В текстово съобщение, изпратено чрез системата за спешни случаи 112, жителите на Каравадос, Доризата и Керамиес бяха инструктирани да се евакуират към столицата на острова – Аргостоли, и да следват инструкциите на местните власти, подчерта изданието.

Пожарната служба информира, че на място са разположени 20 пожарникари, два наземни екипа и седем пожарни машини, подкрепени от местни доброволци и общински цистерни с вода, предаде БТА.

Въздушните операции включват четири противопожарни самолета и два хеликоптера, извършващи разпръскване на вода.

