Натали заряза бебето! Какво се случва

Първият сезон на „Трейтърс: Игра на предатели“ предизвика завиден интерес миналата година, а днес вече се спрягат имената на новите участници. Най-неочакваното сред тях е това на синоптичката Натали Трифонова, която изглеждаше изцяло отдадена на грижите за бебето си.

Блондинката не спираше да повтаря как малкият Арън обема цялото й внимание и как не се отделя от него, но ето, че сега е решила друго. Според запознати, Трифонова е готова да остави сина си на грижите на майка си, баба си и баща му Мартин Чой, защото се е стреснала, че славата й ще отиде на кино.

Припомняме, че преди да се оттегли от Би Ти Ви преди раждането, тя беше едно от най-обсъжданите и рейтингови лица в медиите и мрежата. Но, както всяко чудо е за три дни, така и бързичко я позабравиха, когато се превърна в домакиня…

В крайна сметка не е сигурно, че Натали е решила да влезе във формата, както не са сигурни и останалите „изтекли“ имена. Все пак ще ги разкрием тук и ще видим тепърва…

Говори се, че в идния сезон на „Трейтърс“ ще влязат Антоанет Пепе, но без Иво Карамански, Неделчо Богданов от Надкаст, Наум Шопов, актьорът Емил Марков, Мис България – Нанси Карабойчева, Керана и синът на Владо Николов – Александър Николов.

