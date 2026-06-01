Евгени Генчев призна за "Хелс китчън"

Пианистът Евгени Генчев не скри радостта си от победата в „Хелс Китчън". В гостуването си в „На кафе" пианистът призна, че е трябвало дълго време да пази в тайна успеха си, което никак не било лесно.

„Наградата от „Хелс Китчън" ми носи голямо удоволствие, въпреки че трябваше да я крия", сподели той.

Бившият ерген разкри, че до последно се е колебаел дали да приеме поканата за участие в кулинарното шоу и е дал окончателния си отговор едва в последната седмица.

Генчев коментира и съотборничката си Нора, която според него е била истинска стихия в кухнята.

„Нора нямаше спирачки, като зайчетата с батериите в рекламите беше. Със сигурност не беше моята кръвна група, но всеки имаше своите качества", каза той.

Музикантът разказа още, че е спрял да яде месо, след като забелязал, че то му създава дискомфорт и проблеми с храносмилането.

Евгени се върна и към студентските си години в Лондон, когато за кратко време свалил цели 12 килограма.

„12 килограма за три месеца отслабнах в Лондон през първия ми семестър. Тогава започнах да готвя и постоянно звънях на майка ми за рецепти", призна той.

Генчев разкри още, че майка му е била изключително развълнувана от победата му в „Хелс Китчън", въпреки че не е успяла да присъства на финала, защото е била в Лондон при внуците си.

„Много се беше разчувствала, когато й казах, че съм звезден победител", сподели той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com