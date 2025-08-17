Натали Трифонова с първи подробности за бебето /СНИМКИ/

Първи подробности как се подготвя за майчинството даде най-красивата водеща в българския тв ефир Натали Трифонова

Тя няма търпение да роди. Това сподели тя в социалните мрежи, правейки реклама на мокри кърпички. Тя вече се е подготвила да посрещне бебето си подобаващо в уютен, спокоен и безопасен дом. Красивата водеща по bTV е сигурна, че ще даде на рожбата си всичко най-добро, пише bgdnes.bg.

"Съвсем скоро ще стана майка за първи път и вълнението ми е огромно!💙 Всеки ден подготвям малки и големи неща, за да посрещна бебето в уютен, спокоен и безопасен дом. За мен детайлите са важни – от мекото одеялце до кърпичките, които винаги ще са под ръка. Сигурна съм, че когато най-важният човек в живота ми се появи, ще имам всичко необходимо, за да му дам най-доброто."

Бременността на водещата напредва, но не я спира да пътува и да отмаря лежерно по гръцките плажове. Открай време Натали Трифонова обича лятото и морските му приключения, а южната ни съседка е сред любимите ѝ дестинации.

