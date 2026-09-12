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Изписаха Кейт и бебето

Изписаха Кейт и бебето

Лондон. Изписаха Кейт, Уилям и бебето. Тримата ще се приберат в двореца Кенсингтън, съобщава АФП. Прибирането вкъщи на най-дългоочакваното бебе във В...

23 юли | 20:25
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