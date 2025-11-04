Натали на погача с бебето. Но има проблем!

Натали Трифонова спази стриктно традицията и направи ритуала погача за сина си Арън на 40-ия ден от раждането му. Празненството обаче, кой знае защо, не беше в дома й, както предпочитат повечето родилки, а в известен столичен хотел.

Там синоптичката събра близки, познати и роднини като грееше в бяло и този път беше скрила прелестите, които обикновено не пропуска да разголи пред света.

Тържеството бе решено в бяло, синьо и бежово, навсякъде имаше малки сладки мечета, а разбира се, бебокът беше центъра на събитието и задмина дори майка си по интерес от присъстващите.

Мнозина на самото парти обаче не се стърпяха и шушукаха за това, че Натали Трифонова май ще отглежда детето си сама – тоест без баща. Не просто прави впечатление, а се набива на очи липсата на таткото – Мартин Чой и то откакто малкият се е родил.

Вярно е, че мотошампионът бе хванат натясно в телефонен разговор ден след раждането и отнемай къде смънка, че е много щастлив, бля-бля... но побърза да затвори, защото бил зает с тренировките си. Оттам насетне той просто изчезна и го няма никакъв – нито до блондинката по време на разходки с бебето, нито дори в мрежите, където не е благоволил и един лайк да постави под постовете на Трифонова.

„Такъв отявлен темерут не сме виждали, честно! Жалко за Нати, която мечтаеше да има идеалното семейство с мъж, който да я обича, но поне детето ще й носи радост“, коментираха присъстващи на събитието, пише Клюки.бг.

