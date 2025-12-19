Яж, обичай, повтори-големите вкуснотии от всички континенти

Италианската кухня отново оглавява световната класация за най-добри национални кухни, а непосредствено след нея се нарежда гръцката, показват резултатите от класацията на Taste Atlas за 2025/26 г.

Проучването се основава на 590 228 валидни гласа, дадени за общо 18 912 ястия. В челната тройка влизат Италия с индекс 4,64, Гърция с 4,60 и Перу с 4,54.

Българската кухня заема 35-о място в световната подредба, като получава индекс 4,23.

В топ 10 на най-вкусните кухни присъстват още Португалия на четвърто място, Испания на пето, Япония на шесто и Турция на седма позиция, която е с индекс 4,49.

Taste Atlas посочва и задължителни за опитване храни от водещите кухни. Сред тях са неаполитанската пица от Италия, екстра върджин зехтинът от Лакония в Гърция, перуанският сос окопа с черна мента, португалските пастейш де Белем, японското говеждо месо вагю и турската закуска кахвалтъ.

Сред българските предложения, препоръчани от платформата, попадат баница със сирене, кайзерован врат „Тракия“, сарми, кисело мляко и лютеница.

По отношение на Балканите, Сърбия се нарежда на 12-о място в класацията на стоте най-добри кухни, следвана от Хърватия на 18-а позиция и Румъния на 31-ва. По-назад остават Босна и Херцеговина, Северна Македония, Албания, Словения и Черна гора, а Кипър заема последното място в подреждането, съобщи БТА

