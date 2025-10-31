Без дъх! Натали изведе бебето

Наслада и сеир за обожателите!

Натали Трифонова използва внезапно завърналото се циганско лято, за да изведе на разходка бебето си Арън от своя приятел - мотоциклетния състезател Мартин Чой, видя "България Днес".

"Това е най-секси майката на света!", възторжено коментираха нейни фенове кадрите, на които "момичето на времето" и тв водеща бута из столична улица елегантна количка с гюрук в топъл бежов цвят. И възторзите им изобщо не са безпочвени. В краткото видео ефектната блондинка демонстрира три ултрашикозни тоалета, включително и миниполичка, разкриваща нейната "запазена марка" - безкрайните й крака.

Особено въздействащо е стопирането на количката с навършилото тези дни един месец момченце. Трифонова удря на забавен каданс контрата с близо 15-сантиметровия ток на луксозните си "лабутени" и ценителите остават без дъх.

