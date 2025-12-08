Натали остави бебето и взриви мрежата!

Натали Трифонова се радва на грижите покрай малкия Арън, но намира време да обърне внимание и на себе си, а феновете й са убедени, че след раждането е още по-красива и още по- секси.

Красивата блондинка отново е във върхова форма – и го доказва само седмици след като стана майка.

Русокосата синоптичка разбуни социалните мрежи с поредица горещи кадри, на които изглежда зашеметяващо уверена, стилна и сияеща, и най-важното – отново носи любимия си минижуп, който е даже по-къс от преди!

В една от снимките Натали позира в асансьор с кожено яке и прилепнала рокля, под която ясно изпъква впечатляващо деколте. Кадърът предизвика лавина от реакции и хиляди коментари за секунди.

На други фотоси блондинката се появява с детската количка – елегантна и усмихната. Очевидно ролята й на майка й се отразява доста освежаващо, противно на всякакви логика.

