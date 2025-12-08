Петър Дочев смая ефира! Два гафа

Новата седмица тръгна трудно за водещия на "Преди обед" Петър Дочев, който още в първите минути на живото предаване направи два сериозни гафа. Първият – доста неловък, свързан с родния му град Бургас, а вторият – с предаването и телевизията, в която работи.

Дочев трябваше да представи певицата Дани Илиева, най-младата победителка в конкурса „Бургас и морето“, но се запъна и за миг забрави името на Бургас. Самата Илиева се принуди да му подскаже, след което актьорът избухна в репликата: „Ще ме убият в Бургас!“.

Гафовете обаче не приключиха там. Малко по-късно Дочев заяви, че певицата е участвала в "България търси талант", когато всъщност тя е част от "Гласът на България". И този път се наложи корекция в ефир.

