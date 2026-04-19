Нова партия на крачка от парламента. Драматични обрати на вота

Вот с ясно изразен лидер тече в момента

19 апр 26 | 14:15
Мира Иванова

Нова партия е на крачка от парламента. Досега в кампанията социолозите я мереха около 2 процента и не й отделяха сериозно внимание. Към 13 ч. обаче резултатите й вече са 3,9% и тя има всички шансове да се окаже изненадата на вота, прескачайки 4-процентовата бариера. За нея гласуват хора, които искат справедливост. Гласувах за чиста и свята кауза, каза лидерът й, упражнявайки правото си на вот.

Вот с ясно изразен лидер тече в момента. Разликата между първия и втория е 10 на сто според екзит половете на една от социологическите агенции. Друга дава рекордните почти 19 процента разлика.

Битката за третото място е ожесточена, като там се очаква голяма изненада. Развръзката предстои.

3 Коментара
Zar Boris
преди 13 минути

Ole,Male, Lizeto Magnitski iztschezva ot Horizontal, a Prestapnika ot BANKIJA Otiwam za 30 Godinki pri Strogija , no Mnogo Sprawedliv BAI STAWRI !!!!!

gost
преди 5 минути

Блажени са вярващите.

опетков
преди 0 секунди

"Prestapnika" от Банкя ще си седи до магнолиите и ще се радва на внуците си. А ти неграмотнико още не си научил кирилицата на клавиатурата. Нито едното, нито другото ще ти се случи. За да вкараш някого при бай Ставри, освен празни приказки и заклинания от рода на простото Кировите, трябват и доказателства, а такива досега не се намериха. Много по-вероятно е про100Киро да стане гост на бай Ставри за доказана злоупотреба с власт.

