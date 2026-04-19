Машината на Йотова засече, масови проблеми в страната

Проблем с машините на много места в страната. Устройства започнаха изборния ден с различен час, други - с различна дата.

Гласуването с машина не мина безпроблемно и за президента Илияна Йотова. Хартията в устройството заседна и се наложи един от членовете на СИК да се намеси. Той отключи машината и намести хартията, след което държавният глава упражни правото си вот, като подчерта, че откакто има машини, винаги е гласувала с тях.

В първите часове на вота в Благоевград имаше проблеми с машинното гласуване. 30 от машините пускаха хартиени отрязъци без нанесен вот върху тях.

Малко по-късно те бяха поправени. Засега избирателната активност в областта остава слаба. Междувременно председателят и секретарят на РИК - Благоевград пострадаха при авария на асансьор. Инцидентът е станал, след като съоръжението е пропаднало.

Мартин Бусаров е с наранявания на ръката и световъртеж. Секретарят на комисията Йорданка Борисова е без наранявания. Двамата са останали блокирани в асансьора около 30 минути, докато техник успее да ги извади.

Проблеми с машинното гласуване имаше и в Добрич. От всички 8 общини на територията на областта продължават да постъпват сигнали и в този момент, като указанията на РИК са хората, които не са успели да дадат своя вот с машина, да преминат към гласуване с хартиена бюлетина.

„Имаме отпечатани бели бюлетини, имаме частични отпечатвания. Имаме случаи, когато след звуковия сигнал нищо не е отпечатала машината. Имаме информация, че в една от общините техници искали да подменят батерии. Апелирам към членовете на СИК: следват указания само на РИК!”, каза Цонка Велкова, председател на РИК Добрич.





