След 25 години мъка! Приключи най-дългият развод  

Най-дългият развод във Великобритания приключи повече от две десетилетия след началото.

Почти четвърт век трябваше на съдиите във Великобритания, за да постановят окончателния развод на семейство, а историята на раздялата е достойна за сюжет на холивудски филм.

The Times разказва невероятната случка на семейство Гохил.

Варша е на 37 година, когато през 2002 година хваща съпруга си Бхадреш в изневяра и веднага подава молба за развод.

Две години по-късно, през 2004 г., тя се съгласява да бъде утешена с компенсация от близо 365 000 долара, както и със семейния автомобил Peugeot.

Малко преди да се произнесе съда обаче жената се отказва от споразумението, защото разбира, че мъжа й е доста по-богат отколкото си е представяла. През цялото време на брака е криел дузина имота чрез подставени лица в различни страни.

Жената моментално иска да се възобнови бракоразводния процес без обаче да си представи, че от това няма да спечели нито пени през следващите 20 години.

Причината е, че така се осветляват различни схеми за пране на пари, в които Бхадресем е участвал. Накрая, през 2011 година, той получава 10 годишна присъда за пране на пари, но и всичките му активи – на стойност около 38 милиона долара, са замразени от Кралската прокуратура.

След почти 15- годишна сага, част от активите са размразени и Варша успява да ги получи с решение на Апелативният съд на Англия.

Тя вече е на 61 години, когато Върховния съд й постанови тези дни, че може да влезе във владение на активи на стойност около 9 милиона долара.

Съдията с облекчение постанови, че нито една от страните повече няма право да оспорва решението.

Къде е вече бившият й съпруг, не е известно.

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