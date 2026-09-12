Плевенска съдийка защити верността в брака
Тя запази достойнството на съпругата в съдебната зала
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Тя запази достойнството на съпругата в съдебната зала
Невероятната раздяла е във Великобритания
Анди Байрон загуби и жена си, и работата. Тепърва започва да губи и пари
Светата Православната църква чества днес Възнесение Господне
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Как водещият стресна участник и приятелката му
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Какво написа битата Ваня Костадинова
Става въпрос за кмета на Цалапица Ивайло Данаилов
Когато чуете, че сте най-добрата, бъдете нащрек
Въздушен знак трябва да намали очакванията си към хората, а воден -да се пази от изневери
Златка месеци наред кръшкаше на Благо с различни мъже, твърдят запознати
Двойката така ине сключи брак, въпреки че 12-годишната им връзка им донесе две деца
Няма връщане назад, категорична е моделката
Става въпрос за представителите на знака Козирог
Изразът е свързан със законна изневяра