Плевенска съдийка защити верността в брака

Истинска буря в съдебните среди предизвика плевенската съдийка Светла Замфирова, след като в свое смело решение по дело за родителски права обяви брачната изневяра за „углавно престъпление“. В свят, в който моралните ценности често остават на заден план, този акт показва изключително силно чувство за справедливост и стремеж към съхраняване на традиционното семейство.

Смел прочит на правото и традициите

В мотивите към решението си магистратката Замфирова е направила задълбочена историческа разходка, припомняйки, че още от римското право прелюбодейството се преследва и наказва. Тя правилно посочва, че дори в съвременния свят, в редица щати на САЩ, изневярата все още формално фигурира като престъпление. Подобен подход заслужава адмирации, тъй като припомня, че бракът е свещен съюз с ясни отговорности, а не просто формален договор, който може да се нарушава без последици за децата и партньора.

Защита на съдийската независимост

Решението на съдийката бързо стана обект на коментари в социалните мрежи и породи спорове сред колегите ѝ. Етичната комисия към Окръжния съд в Плевен и председателят на Районния съд първоначално потърсиха дисциплинарна отговорност. Висшите съдебни инстанции обаче застанаха зад нея. Съдийската колегия на ВСС натисна спирачката, а Върховният административен съд окончателно потвърди, че дисциплинарно производство няма да има. Върховните съдии категорично признаха, че спорните мотиви попадат изцяло в рамките на съдийската независимост.

Този казус е важен прецедент, който доказва, че българските магистрати имат правото и свободата да изразяват силни морални позиции, защитаващи устоите на обществото.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com