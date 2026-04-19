Огромна активност. Първан Симеонов открехна вратата за резултата

Огромна избирателна активност регистрират социолозите на днешния парламентарен вот. Към 15 ч. активността в страната е 31,8%, обяви Първан Симеонов от агенция "Мяра" по Нова телевизия. На миналите избори на 27 октомври 2024 г. общата активност бе 38,94 на сто.

Според Първан Симеонов към този момент са гласували с 1 милион избиратели повече в сравнение с предишните парламентарни избори. Според "Тренд" активността към 14 ч е била 25,9%.

Скок на активността отчита и Алфа Рисърч. По данни на агенцията избирателната активност на предсрочните парламентарни избори към 14:00 часа днес достига 26,9%. Два часа по-рано избирателната активност е малко под 15 на сто, сочат данните на агенцията, цитирани от БНР.

Данните от exit poll-а на социологическа агенция „Тренд“ в 16 часа сочат 33,2% избирателна активност, а данните на "Галъп" регистрират 39 на сто активност.

Първан Симеонов открехна вратата за резултатите от днешните избори. Според него трендът на първия е стремително нагоре, а на втория - надолу. Ще има изненада между втория и третия, където се забелязва активиране, каза Симеонов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com