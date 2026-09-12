Мишо Константинов би тревога за машинния вот. Сигурен балотаж
До 700 000 българи могат да се откажат, а хората с увреждания отново остават без достатъчно улеснения
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До 700 000 българи могат да се откажат, а хората с увреждания отново остават без достатъчно улеснения
Говори зам.-председателят на ЦИК Росица Матева
Разликата между първия и следващите участници се очертава като значителна, дори по-голяма от предварителните очаквания
Секциите отвориха врати в 07:00 ч. сутринта
39,5% е избирателната активност към 18:00 часа. Това сочат данните от exit poll-а на агенция „Тренд”. Според „Галъп Интернешънъл Болкан" към същия час...
Очакват се нови рекорди
Към този момент са гласували с 1 милион избиратели повече, отколкото на миналите избори
Ако искаме в България да има сигурност, високи доходи и увереност за утрешния ден, единственият начин е да бъдем независима страна, каза лидерът на "В...
В тези часове активността не е атестат, в късния следобед се вижда динамиката
За Народно събрание са гласували 2 268 644 души, за Европейски парламент - 2 074 192
Гласуването приключва в 20.00 ч., а ако пред секциите има хора, то ще продължи до 21.00
В София избирателната активност към 9 е 1,3%
Най-висока е в Община Челопеч – 75,15%
В сравнение с изборите през октомври активността е нараснала съвсем леко
Исторически най-ниската избирателна активност отбеляза вотът за 48-ото НС
Според него принципното обединение е на база ЕС и НАТО, а другото е русофилско
Общината бе втората в региона с най-висока избирателна активност
Хората не се надяват на промяна
Този път и зад граница избирателната активност бе по-ниска
Това е в резултат и от дневния ред на хората и техните тревоги