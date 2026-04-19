Експерти посочиха кой печели от невижданата активност

Изборният ден протече при осезаемо по-висока избирателна активност спрямо предходния вот, което според социолога Първан Симеонов връща нивата на участие към по-"нормални" за страната стойности.

"Избирателната активност, която наблюдаваме през целия ден, се движи осезаемо по-високо спрямо тази на последните избори. Къде точно ще финишира тя? По мое мнение ще се доближи до 50% от актуалната, или формалната, избирателна активност, защото има хиляди условности в списъците", заяви Симеонов в специалното изборно студио на "Денят ON AIR" - "Сцената на изборите".

Политологът доцент Стойчо Стойчев също определи по-високата активност като напълно очаквана.

"Беше очаквано, тъй като в изборите участва това, което аз наричам преконфигуриращ субект. Това е партия или движение, което се формира в кратък период преди вота и става фаворит. Подобни неща сме наблюдавали 2001 и 2009 година.

На фона на тази активност Симеонов очерта и ясно изразена електорална вълна в полза на водещата политическа сила.

Разликата между първия и следващите участници се очертава като значителна, дори по-голяма от предварителните очаквания.

Той допусна, че дистанцията може да достигне двуцифрени стойности и дори намекна, че мащабът ѝ може да се окаже по-голям от първоначално предвиждания.

Стойчев обръща внимание и на феномена на "скрития вот", при който избирателите умишлено не разкриват предпочитанията си по време на кампанията.

Според него това може да доведе до изненади в окончателните резултати и да обясни разминаванията с публичните социологически данни. Част от този вот той определи като своеобразен протестен или "наказателен".

Двамата експерти са единодушни, че дезинформацията в социалните мрежи също оказва влияние върху изборния процес. Симеонов посочи, че през целия ден са се разпространявали подвеждащи данни и "фалшиви" екзитполове, които могат да влияят на нагласите на избирателите в реално време.

По отношение на бъдещото управление възможността за самостоятелно мнозинство остава отворена, но несигурна.

Според Стойчев това зависи от няколко ключови фактора, включително броя на партиите в парламента и разпределението на гласовете под изборната бариера. Ако по-малко формации влязат в Народното събрание, това може да увеличи шансовете на първата политическа сила да се доближи до пълно мнозинство.

Симеонов допълни, че дори и без абсолютно мнозинство е възможно да се формира управление с плаваща подкрепа, тъй като политическата конфигурация позволява различни варианти на сътрудничество.

