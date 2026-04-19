Човек на Радев очерта първите стъпки. Изключи две партии за коалиция

"Две неща са сигурни към момента – първото е, че печелим изборите убедително, а второто - ние ще направим правителство. Дали ще имаме 121 депутати, зависи изцяло от думата на избирателите. Искам да благодаря на всички избиратели. От тук нататък ни чака най-тежкото", каза в ефира на NOVA Антон Кутев от "Прогресивна България" минути след обявяването на резултатите от вота.

"Две са нивата, на които трябва да се говори – правителство и конституционно мнозинство. Ние не се появихме да бъдем във властта, а за да променим България. Искаме да намерим партньор, с който да съставим правителство и да направим промени в съдебната система", допълни още той.

Първите стъпки, които очерта Кутев са смяната на състава на Висшия съдебен съвет и главния прокурор, а след това да започне да се мисли за съставяне на правителство. "С оглед на ситуацията, най-късно да средата на май трябва да имаме правителство", заяви той.

"Не мисля, че ГЕРБ са възможен партньор, ако говорим за съдебна реформа. Относно БСП - не мисля, че ще желаят да влязат в коалиция с нас", коментира Кутев по повод възможностите след изборите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com