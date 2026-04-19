Сериозно разместване на политическата сцена. Нови възможности пред България

Избирателната активност се покачи, тя ще бъде с абсолютна точност, каквато показаха изследванията – около 3,2 милиона избиратели. Въпреки това не може да се говори за свръхвисока активност, тя е близка до тази, която имахме на изборите през април 2021 година. Това каза социологът от „Тренд” Димитър Ганев в изборното студио на NOVA.

„В България се наблюдава много сериозно разместване на политическата сцена. И активизацията на вота и резултатите ще покажат нови възможности пред България, въпросът е доколко те ще бъдат реализирани”, заяви социологът Кънчо Стойчев. Той допълни, че участниците в кампанията са "играли много внимателно, за да се допуснат грешки".

Политологът проф. Светослав Малинов коментира, че „някои ще получат повече, отколкото са очаквали, а други – по-малко”. Той подчерта, че преди всички други въпроси, които стоят пред нас, най-важен е този за правителството - какво ще бъде то.

Политологът Татяна Буруджиева смята, че „катаклизмите в партийната система очертават няколко партии, които остават, независимо от трусовете и колко чести са изборите и недоверието на гражданите към политиците”. Тя обаче допълни, че „представителството им не е достатъчно сериозно” и затова „поява на нов субект е в състояние да пренареди всичко”. Също така допълни, че „оставаме далече от активността, която е била очаквана, което показва, че връзката между политици и граждани не е възстановена”.

Политическият анализатор Георги Харизанов е на мнение, че „ако прогнозните резултати се случат, може да се очаква сериозна промяна”.

Политическият анализатор Мирослав Севлиевски каза, че е имало много „сурогати” говорители, които са водели истинска интернет война, докато „водещите играчи бяха доста внимателни като си разменяха реплики”. По негови думи кампанията е изиграла много важна роля.

Политическият анализатор Кристиян Шкварек коментира след първите резултати, че настоящите данни сочат, че до момента над 1 милион активни избиратели не са гласували от 2019 година, а те са с умерен геополитически профил, консервативен вътрешен профил и чакат голяма консервативна центриска формация, проевропейска, но със съображения.

