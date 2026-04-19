Рекордна победа за Радев, 6 партии в парламента

Рекордна победа за Прогресивна България на Румен Радев. Той постига според "Маркет линкс" резултат, който нито една партия никога не е печелила у нас - 38,9 процента. ГЕРБ отбеляза драматичен спад до 15 процента. 6 партии влизат в парламента, отчитат всички социолози.

Ето резултатите на Маркет линкс:

Прогресивна България - 38,9

ГЕРБ - 15,4

ПП-ДБ - 13,6

ДПС - 7,5

Възраждане 5,1

БСП 4,1

Резултатите от екзитпола на "Алфа Рисърч" към 19.00 часа:

Прогресивна България – 37,5 %

ГЕРБ-СДС – 16,2%

ПП-ДБ – 14,3 %

ДПС – 8,4 %

Възраждане – 4,9%

БСП-Обединена левица – 4,1%

МЕЧ - 2,9%

Величие - 2,7%

АПС – 2,8%

Сияние - 2,6%

Има такъв народ - 1%

Синя България - 0,8%

Избирателната активност е 46,76% към 19.00 ч., сочи екзитполът на "Алфа Рисърч".

Резултатите от екзитпола на агенция "Мяра":

Прогресивна България – 38,7%

ГЕРБ-СДС – 14,8%

ПП-ДБ – 13,1%

ДПС – 9,2%

Възраждане – 5,3%

БСП - 4%

Величие – 3,4%

МЕЧ – 3,2%

Сияние – 2,4%

АПС – 1,7%

Има такъв народ - 1,5%

Синя България - 0,5%

