Рекордна победа за Радев, 6 партии в парламента

Рекордна победа за Прогресивна България на Румен Радев. Той постига според "Маркет линкс" резултат, който нито една партия никога не е печелила у нас - 38,9 процента. ГЕРБ отбеляза драматичен спад до 15 процента. 6 партии влизат в парламента, отчитат всички социолози.
Ето резултатите на Маркет линкс:
Прогресивна България - 38,9
ГЕРБ - 15,4
ПП-ДБ - 13,6
ДПС - 7,5
Възраждане 5,1
БСП 4,1
Резултатите от екзитпола на "Алфа Рисърч" към 19.00 часа:
Прогресивна България – 37,5 %
ГЕРБ-СДС – 16,2%
ПП-ДБ – 14,3 %
ДПС – 8,4 %
Възраждане – 4,9%
БСП-Обединена левица – 4,1%
МЕЧ - 2,9%
Величие - 2,7%
АПС – 2,8%
Сияние - 2,6%
Има такъв народ - 1%
Синя България - 0,8%
Избирателната активност е 46,76% към 19.00 ч., сочи екзитполът на "Алфа Рисърч".
Резултатите от екзитпола на агенция "Мяра":
Прогресивна България – 38,7%
ГЕРБ-СДС – 14,8%
ПП-ДБ – 13,1%
ДПС – 9,2%
Възраждане – 5,3%
БСП - 4%
Величие – 3,4%
МЕЧ – 3,2%
Сияние – 2,4%
АПС – 1,7%
Има такъв народ - 1,5%
Синя България - 0,5%
