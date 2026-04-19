Ето по колко депутати ще имат партиите в новия парламент

Ето по колко депутати ще имат отделните партии при 6-партиен парламент.
Според Алфа рисърч партията на Радев "Прогресивна България" печели 105 места в парламента, ГЕРБ-СДС - 46, ПП-ДБ- 40, ДПС - 24, Възраждане - 14, БСП - 11.
Според Маркет линк "Прогресивна България" печели 110 места в парламента, ГЕРБ-СДС -44, ПП-ДБ-39, ДПС - 21, Възраждане - 14, БСП - 12.
Резултатите към момента показват силно разпокъсан парламент и поставят въпроса за бъдещи коалиционни формули при съставяне на управление. Очаква се окончателната картина да стане ясна в следващите часове.
Данни:
"Прогресивна България" - 38.9%
ГЕРБ - 15.4%
ППДБ - 13.6%
ДПС - 7.5%
"Възраждане" - 5.1%
БСП - 4.1%
"Сияние" - 3.2
МЕЧ - 3.2%
"Величие" - 3%
ИТН - 2%
