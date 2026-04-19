Радев с първи думи след победата

Готови сме с различни варианти, каза победителят на изборите

19 апр 26 | 19:55
Мира Иванова

България трябва да има редовно правителство. Това бяха първите думи на големия победител на изборите днес Румен Радев, лидер на Прогресивна България.

Радев каза още, че ще говори повече, когато види окончателните резултати.

На въпрос ПП-ДБ ли ще са негови партньори, Румен Радев заяви: "Надявам се, че с ПП-ДБ ще гледаме в една посока, когато става дума за смята на ВСС".

Попитан дали ще направи правителство на малцинството, Радев заяви: "Готови сме с различни варианти".

