Невиждани опашки в Гърция, секциите пращят

Рекордна избирателна активност бележи днешният ден в Гърция, което поставя на изпитание организацията в по-големите секции.

В късния следобед най-много желаещи да гласуват има Атина, където пред двете секции на площад „Карайскаки" се извиха дълги опашки от чакащи сънародници. Очаква се секциите да поставят нов рекорд за най-голям брой гласували в една секция зад граница за този изборен цикъл.

По последни данни, само в двете секции на площад „Карайскаки" броят на гласувалите вече надхвърли критичната граница от 1000 души. Голяма част от вота там се подава от българи, които живеят постоянно в гръцката столица. Въпреки струпванията изборният процес не е прекъсван, а членовете на комисиите работят при максимално натоварване.

„Интересът е огромен. Много хора идват без предварителни заявления, което налага попълването на декларации на място, но комисиите работят на пълни обороти", съобщават наблюдатели от Атина.

За разлика от напрегнатата ситуация в центъра на Атина, в посолството в кв. „Психико" обстановката е по-спокойна.

Сериозен наплив обаче се отчита в Северна Гърция (Солун, Кавала и Ставрос) и на островите. На Крит, където са разкрити рекордните 5 секции, потокът от гласуващи е постоянен. В курортните зони голяма част от гласоподавателите са български туристи, които са избрали да съчетаят почивните дни с упражняване на конституционното си право.

