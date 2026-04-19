Дъжд и сняг през новата седмица, но ето кога идва ударното затопляне

През вторник и сряда времето в страната ще е със значителна облачност и валежи от дъжд, като по-интензивни и на повече места ще бъдат те в Южна и Източна България. В планинските райони, на височина над около 1800 метра, валежите ще преминават в сняг. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад , който ще доведе до осезаемо понижение на температурите. В сряда минималните температури ще се задържат между 4° и 9°, а максималните ще достигат едва 10°–15°, прогнозират от "Метео Балканс".

В следващите дни и до края на седмицата времето постепенно ще започне да се стабилизира. Облачността ще бъде променлива, като в четвъртък на изолирани места все още са възможни слаби превалявания от дъжд. От петък вероятността за валежи значително ще намалее. Вятърът временно ще отслабне и на места ще стихва, но впоследствие отново ще се усили от северозапад.

Температурите сутрин ще се понижат още малко, докато дневните ще започнат бавно да се повишават. През почивните дни се очаква съществено подобрение на времето – ще преобладава слънчево време, вятърът ще отслабне и временно ще се ориентира от юг-югозапад. Това ще доведе до по-осезаемо затопляне, като максималните температури в по-голямата част от страната ще достигнат около 21-23°, създавайки по-пролетно усещане.

