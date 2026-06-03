България под вода? Големите язовири преливат

Страх от голямо наводнение вдигна на крак властите в Стара Загора след безмилостните дъждове, които изсипаха милиони литри вода над страната. Водният обем на един от най-големите и стратегически обекти у нас – язовир „Копринка“, достигна критичните 119 милиона 931 хиляди кубически метра. Това е малко под 85% от общия му капацитет, което наложи светкавична и извънредна проверка на място от страна на областния управител доц. д-р Калоян Дамянов. Към днешна дата свободният обем, който може да поеме евентуални нови порои, е свит до скромните 22 милиона 283 хиляди кубически метра.

Извънредни проверки по стената под напрежение

Сериозността на ситуацията изкара областния управител на самия язовирен комплекс, където инспекцията беше проведена под пълна мобилизация. На място присъстваха инж. Алиш Бунцев, ръководител на района, и инж. Ивайло Тенев, началник група ВЕЦ – Стара Загора към „ЕНЕРГО-ПРО България“, чиято компания стопанисва водноелектрическата централа към комплекса. Двамата инженери докладваха лично за актуалното състояние на хидротехническите съоръжения и системите за сигурност, които в момента работят под огромен натиск заради прииждащата водна маса.

Представителите на енергийното дружество и поддръжката направиха всичко възможно да успокоят духа на местното население. Те увериха областния управител, че се предприемат денонощни мерки за правилното функциониране на обектите с оглед тяхната сигурност и пълното предотвратяване на какъвто и да е риск за хората в ниските заливни зони. Ситуацията с обема, нивата на водата и шлюзовете се следи и контролира абсолютно непрекъснато, секунда по секунда.

И други язовири са така

Проблемът с язовир „Копринка“ не е изолиран случай, а част от мащабна водна криза, обхванала цялата страна. По последни данни на Министерството на околната среда и водите, сумата от наличните завирени обеми във всички комплексни и значими язовири на територията на България е достигнала стряскащите 5314,6 милиона кубически метра. Това представлява 81,31% от общия им обем. При нови интензивни валежи и топене на снегове в планините, десетки водоеми рискуват да достигнат пределния си капацитет, което поставя под тревога ресорните ведомства и Гражданска защита.

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