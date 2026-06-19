Министърът на земеделието посочи приоритет №1

Привеждането в изправно състояние на язовир „Огоста“ е абсолютен приоритет на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Това заяви ресорният министър Пламен Абровски по време на парламентарния контрол днес.

По думите му МЗХ не е имало основание да предвиди финансов ресурс за извършване на ремонтни дейности на язовира, тъй като е решено тези дейности да се възлагат и изпълняват от Държавната консолидационна компания (ДКК). Въпреки решение на Министерския съвет от 2018 г. за ремонт и реконструкция на язовир „Огоста“, до момента не са предприемани никакви действия за това.

Относно техническото и експлоатационното състояние на съоръжението министър Абровски посочи, че се извършват регулярни проверки от контролните органи за готовността за безопасна експлоатация на язовира и контрол за техническото му състояние. Съгласно констатациите от последните извършени проверки, язовир „Огоста“ е в неизправно, частично работоспособно състояние и може да се експлоатира при спазване на максимална кота на завиряване, а именно оперативното водно ниво трябва да бъде до 193 метра, съответстващи на обем от 400 милиона кубични метра при общ обем от 506 милиона кубични метра, каза земеделският министър.

Той съобщи, че към настоящия момент с цел осигуряване на сигурността и провеждане в изправно работоспособно състояние на язовир „Огоста“ са предприети действия за изготвяне на техническо задание за осъществяване на обществена поръчка за изготвяне на работен проект за основен ремонт на язовира, който е обект от стратегическо значение за националната сигурност и част от критичната инфраструктура на страната.

Петър Петров от ПГ „Възраждане“, който зададе въпроса за експлоатационното състояние на язовир „Огоста“, каза, че причината да няма оферта на предходната обществена поръчка от началото на годината за изготвяне на технически проект е липсата на капацитет в България за ремонт на хидравличния изпускател на язовира. Той призова МЗХ да потърси чуждестранни фирми за целта, както и да се потърси отговорността за дългите години на лошо стопанисване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com