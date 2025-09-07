Плашеща СНИМКА на язовир "Батак". Къде е водата?

Язовир „Батак“ — един от най-важните водоеми в Родопите, днес изглежда повече като пресъхнало корито, отколкото като стратегически воден ресурс. Водата е спаднала до едва 30% от обема, а оголените брегове напомнят на пейзаж от апокалиптичен филм, предаде Метео Балканс.

Местните хора твърдят, че от десетилетия не са виждали подобно драстично понижение. „Все едно язовирът изчезва пред очите ни“, споделя възрастен жител на Батак.

Енергия или живот?

По данни на Министерството на околната среда и водите, водата от язовира се използва едновременно за електропроизводство, напояване, промишлени нужди и питейно водоснабдяване. Тази многофункционалност обаче има цена – ресурсът не достига и балансът е на ръба.

Докато турбините въртят ток, а нивите се напояват, в самия язовир животът изчезва. Местни рибари алармират за масово измиране на рибата. Липсата на кислород и високите температури допълнително влошават ситуацията.

Гласът на хората

Жителите на района настояват държавата спешно да се намеси. Според тях е недопустимо да се източва язовирът до степен, в която цели екосистеми рухват. „Това не е просто язовир, това е животът ни – вода за пиене, за земята, за рибата. Ако го загубим, какво остава?“ – питат хората.

Екологична бомба със закъснител

Ситуацията в „Батак“ е част от по-голяма картина – суши, недостиг на вода и климатични промени. Ако подобни процеси не бъдат овладени, България рискува да се изправи пред хронична водна криза.

Днес язовирът е оголен. Утре същото може да се случи и на други ключови водоеми. Въпросът е дали държавата ще реагира навреме, или ще остави язовирите да се превърнат в пустини с ръждясали лодки.

