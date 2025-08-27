Не е истина! Кой язовир у нас пресъхна

Неприятна новина, свързана с водната криза у нас.

Петият по големина в страната язовир Жребчево е почти пресъхнал. Наличният обем вода към момента е около 21% процента.

Положението с язовир Копринка е още по-зле, който е на 12% от обема си, по информация на Министерството на околната среда и водите, предаде gospodari.com.

Язовир Жребчево служи за напояване и на него се намират три веца. Язовир Батак също е на ръба на екологична криза, след като само за два месеца брегът се е отдръпнал с десетки метри. Според местните хора водата ежедневно намалява с около 40 сантиметра.

"Вчера излезе бюлетинът за състоянието на водите на печално известното Министерство на околната среда и водите. За три дни водата в язовирите е намаляла с 0.41 %. Управляващите продължават да неглижират проблема. Не предприемат сериозни мерки", коментират в бранша.

