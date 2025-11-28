Верижна катастрофа в столицата!

Верижна катастрофа е станала тази вечер в София. За това съобщават очевидци във Facebook.

Инцидентът е в района на булевард "Акад. Иван Евстратиев Гешов".



По данни на потребители на социалната мрежа става въпрос за удар между 5 автомобила. На снимките се вижда, че единият от ударените автомобили е с по-сериозни щети.



Няма информация за пострадали. Това е една от няколкото катастрофи в столицата през днешния ден.

