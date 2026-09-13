Брутална катастрофа в Япония с 67 автомобила. Има загинали
Движението по този участък от магистралата е било напълно блокирано
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Движението по този участък от магистралата е било напълно блокирано
Инцидентът е в района на булевард "Акад. Иван Евстратиев Гешов".
По данни на полицията няма пострадали
Трафикът е интензивен и е образувано задръстване
ПТП-то е възникнало вчера следобед
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