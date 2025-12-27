Брутална катастрофа в Япония с 67 автомобила. Има загинали

Брутална масова верижна катастрофа на магистралата Канецу в Япония.

В нея са се сблъскали 67 автомобила заради заледяване пътното платно. При това са загинали най-малко 2 души, а 26 са били ранени, съобщиха местнити медии.

Всичко е започнало с поднасяне на камион на заледенения път. В него последователно се блъснали други автомобили, след което е избухнал пожар - няколко автомобила са изгорели напълно.

Движението по този участък от магистралата е било напълно блокирано.

