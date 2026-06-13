Напрежение и промени в столицата за финала за КБ
Какво съобщават от БПФЛ
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Какво съобщават от БПФЛ
Инцидентът е станал на бул. "Захари Стоянов" в жк "Люлин 3".
Много футбол в родния ефир в събота
В готовност са да чистят града
На място са пратени екипи на Спешна помощ
И е на съвсем близо разстояние
Инцидентът е в района на булевард "Акад. Иван Евстратиев Гешов".
Кого е открила по-късно полицията
Прогнозата на Метео България за следващите дни
Мира Добрева дсе размечта по миналото
От кой район на София идва предупреждението
Какво съобщи общински съветник
Пепетата вдигнаха напрежението, правят национален щаб
Аналогът е подходящ в социалните мрежи
Това ще помогне много на софиянци
От какво се притесняват хората в района
Има и ранени при инцидента
Лудница и катастрофа на важен път
От общината посочиха огромен процент увеличение
Чака се решението на Столична община