Мощен пожар в столицата! Има и взрив

Голям пожар избухна в столицата в следобедните часове, научи GlasNews. Сигналът за инцидента е получен в 16:30 ч., като към мястото веднага са насочени сериозни сили на спешните служби.

Огънят е лумнал в района на ул. „Банско шосе“. При пристигане на място огнеборците са установили, че са обхванати две халета за преработка на пластмаса.

На мястото са изпратени 6 противопожарни автомобила с екипи от Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН), както и един химически автомобил за измерване на въздуха и една линейка.

Мащабите на огнената стихия са огромни - гъстият черен дим, който се издига в небето, се вижда ясно от съвсем различни и отдалечени точки, включително от кварталите „Обеля“, „Драгалевци“ и град Банкя.

Жители на околните райони твърдят в социалните мрежи, че в началото на пожара са чули и силен взрив.

Заради инцидента и за да се осигури коридор за тежката техника на огнеборците, улицата, на която е лумнал пожарът, вече е изцяло затворена за движение от полицията.

Към момента няма официални данни за пострадали хора или за конкретната причина за възникването на пламъците.

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