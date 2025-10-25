Общество

Новият циклон удря! Засяга и столицата

Прогнозата на Метео България за следващите дни

Новият циклон удря! Засяга и столицата
25 окт 25 | 14:52
1183
Стандарт Новини

Утре и в понеделник предстои нов циклон, който ще донесе значителни количества дъжд на места - първо в Западна България в неделя, а след това и в Югоизточна България в понеделник.

За това съобщи Meteo Bulgaria.

Още до утре сутрин ще завали в западните райони, а през деня – над централните и в част от североизточните, но ще е предимно слабо.

Интензивни валежи през следващите 24 часа ще има най-вече в София град и област, в Пернишко и в Кюстендилско, където се очаква количествата да достигнат до  30-50 л/кв.м.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Още от Общество
Коментирай