Новият циклон удря! Засяга и столицата
Прогнозата на Метео България за следващите дни
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Прогнозата на Метео България за следващите дни
Проблемът е в касовите апарати
Как да се предпазим
Невероятно природно явление може да се види дори и у нас
Има няколко универсални метода за справяне с тях
Тя ще е от клас G1
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