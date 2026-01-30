Ново 20! Сърбия затвори границите за камиони към България

Сръбските превозвачи са блокирали всички гранични пунктове с България от сръбска страна, като не се пропускат товарни автомобили. Информацията беше потвърдена от Гранична полиция, след като първоначално бе съобщена от бТВ.

По данни на службите шофьори на камиони от Сърбия провеждат организирана блокада на товарните терминали на граничните пунктове към страните от Шенген, което на практика спира изцяло преминаването на тежкотоварни автомобили и към България. В резултат на това на сръбска територия камионите не се пропускат през нито един от граничните пунктове между двете държави.

Ситуацията по границата с Република Северна Македония обаче е различна. От вчера вечерта блокадите там са вдигнати и преминаването на леки и товарни автомобили, както и на автобуси, се извършва нормално.

Към момента няма яснота колко дълго ще продължи блокадата по сръбско-българската граница и дали ще се стигне до ескалация, но очакванията са напрежението да се отрази сериозно на товарния трафик и доставките.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com