Блокада по всички граници със Сърбия и Северна Македония

Превозвачи от Сърбия и Северна Македония блокираха граничните пунктове с България в знак на протест срещу ново европейско правило, което ограничава престоя на професионални шофьори от трети страни в Европейския съюз до 90 дни в рамките на 6 месеца. Мярката предизвика сериозно напрежение по границите и доведе до пълно спиране на тежкотоварния трафик в редица направления.

От 13:00 часа на 26 януари е спряно влизането на камиони над 3,5 тона към България през граничните пунктове „Връшка чука“, „Брегово“, „Стрезимировци“, „Гюешево“, „Делчево“ и „Златарово“. По данни на Агенцията за пътна инфраструктура граничният пункт „Калотина“ е затворен за тежкотоварни автомобили и в двете посоки, като се очаква от полунощ движението да бъде спряно и на изход от България през останалите пунктове.

Още от обяд по сръбско-българската граница се образуваха дълги колони от тирове и камиони. Сръбските превозвачи заявиха, че блокадата ще остане в сила до отмяна на новите правила, които според тях ще нанесат сериозни щети на транспортния бизнес както в ЕС, така и извън него. Протестиращите настояват професионалните шофьори да не бъдат третирани като туристи и да не подлежат на депортиране след изтичане на 90-дневния срок.

Напрежение възникна и със шофьори, опитващи се да се приберат в България. На граничен пункт „Делчево“ камионите на изход от Северна Македония бяха спрени, като само за час опашката достигна около километър. По официална информация от македонските власти няма да има временни „прозорци“ за преминаване, като по изключение ще се пропускат единствено камиони с боеприпаси, бързоразвалящи се стоки, храни и животни.

Превозвачите предупреждават, че при затваряне на границите със Сърбия и Хърватия българските камиони ще бъдат принудени да заобикалят с 500-600 километра повече, което означава поне още един изгубен ден на курс, допълнителни тол такси и разходи за гориво. Според тях това неминуемо ще доведе до поскъпване на стоки и сериозни икономически щети. Очакванията са блокадата да продължи до 2 февруари.

