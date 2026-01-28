Камионите по границите спряха, напрежението расте

Трети пореден ден превозвачи от Сърбия, Северна Македония, Черна гора и Босна и Херцеговина блокират гранични пунктове със страни от Шенгенското пространство в знак на протест срещу европейското правило „90 от 180“. Регламентът предвижда, че от момента, в който тежкотоварен автомобил влезе на територията на Шенген, той има право да пребивава до 90 дни в рамките на всеки 180 дни - ограничение, което според превозвачите сериозно затруднява дейността им и води до значителни финансови загуби.

Недоволството вече засяга и България. На граничен пункт Калотина към момента обстановката остава спокойна, като преминаването на леки автомобили не е ограничено. Блокадата обаче се отнася изцяло за тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона. Колони от камиони се образуват както в посока влизане в Сърбия, така и в обратната посока - от Сърбия към България.

Началникът на ГКПП Калотина главен инспектор Манол Манолков съобщи пред бТВ, че движението на товарни автомобили е спряно от 12:00 часа сръбско време на 26 януари, първоначално на вход за България, а от 01:00 часа на 27 януари - и на изход. По думите му към момента няма струпване на камиони извън зоната на пункта.

„При евентуално удължаване на блокадата е създадена организация съвместно със Областната дирекция на МВР камионите да бъдат отклонявани на безопасни места, за да се избегнат пътнотранспортни произшествия“, уточни Манолков. Той добави, че няма сигнали за блокирани или бедстващи български превозвачи от сръбска страна, а свободното преминаване за граждани извън транспортния сектор е гарантирано.

Изключения от забраната се допускат единствено за камиони, превозващи бързоразвалящи се стоки или специални товари, които не могат да престояват дълго време на пътя. Засега не е ясно колко дълго ще продължат блокадите, като протестиращите настояват за преразглеждане на правилото „90 от 180“ или за намиране на работещо решение на европейско ниво.

