Жители в паника. Потоп заплашва столицата

Жителите на Панчарево алармират за опасни промени по течението на река Искър, които според тях могат да доведат до бъдещи наводнения в района на София.

По думите им в местността „Лъката“ се извършват изравнявания, насипи и обезлесяване върху терени, които са част от заливната тераса на реката, пише Метео балканс.

Сигналът е подаден от гражданската инициатива „Панчарево – езеро“, според която дейностите напомнят на сценария от курорта „Елените“, където безконтролно строителство доведе до фатално наводнение.

Този път обаче подобна ситуация се разиграва само на 15 километра от центъра на столицата.

Гражданите твърдят, че част от природното корито на Искъра е засипано и променено, а дърветата по бреговете – изсечени. На място се наблюдават насипи от пръст и чакъл, които преграждат естествените отточни канали. Според експерти подобна намеса може да намали водопроводимостта на реката и да увеличи риска от локални наводнения при силни валежи.

Освен това в района има частни терени, придобити след общинска заменка през 2015 г.

По действащия Общ устройствен план тези зони се водят „зелени площи“ или „бъдещ парк“, но днес са разорани и оградени, което поражда съмнения за бъдещо застрояване.

До момента институциите не са предоставили официална реакция...

Река Искър е основен воден ресурс за София и ключов елемент от нейната екосистема.

Нарушаването на нейното русло може да доведе не само до локални наводнения, но и до замърсяване, ерозия и промени в подпочвените води. Климатичните промени, съчетани с неправилно управление на речните зони, превръщат подобни намеси в реална заплаха за столицата.

