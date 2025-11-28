Бедствието у нас продължава. Разкриха причината

Бедственото положение в четири общини в Благоевградска област остава в сила, след като поройните валежи от последните дни нанесоха значителни щети. За целия Югозападен регион е обявен код за опасно време.

Последните часове изглежда, че ситуацията е започнала да се успокоява, но на много места продължават интензивни валежи. Реките продължават да се оттичат и ще се наложи някои язовири да бъдат наложително изпуснати. Вероятно изпускането на “Студена” ще започне утре.

Местните власти започнаха първоначална оценка на щетите по инфраструктурата, земеделските площи и засегнатите населени места. По данни на институциите няма данни за изпускане на язовири. Според официалната информация преливните вълни са причинени от интензивните валежи, които са препълнили реките и деретата в района.

„Дъждовете продължават, но от страна на басейновата дирекция сме си свършили абсолютно всичко, дори и в повече от това, което ни е в пълномощията. Дано интензитетът на валежите бъде по-малък и не се допуснат бедствия“, коментира Манол Генов, министър на околната среда и водите.

"Ние контролираме 52 комплексни язовира. Язовир "Студена" е с доста високо ниво и ще вземем мерки да започне изпускането през събота и неделя, за да не се стигне до преливане. Ще започнем контролирано изпускане, за да има обем да поеме водосбора и евентуалните интензивни валежи", сподели той.

"Към този момент нямаме тревожни състояния, които засягат републиканска пътна инфраструктура и ВиК системи, които да нарушат водоснабдяването", каза регионалният министър Иван Иванов.

Проливните валежи в Петрич и Сандански доведоха до обявяване на бедствено положение. Десетки обществени и частни сгради бяха наводнени, улици – превърнати в реки, а стена на частен язовир се скъса, заливайки село Митино с вода и кална маса.

Най-тежко е положението в селата Генерал Тодоров, Рупите и Ключ. В Сандански цели квартали са под вода, а свлачища в Кресненското дефиле и прохода "Предел" затрудниха движението.

По думите на пострадала от наводнението, водата е дошла внезапно от горната част на селото.

„До 10 часа водата беше по едната улица… След 10 часа, когато дойдох на къщата на дъщеря ми беше залята“, разказа Катерина.

Тя не е могла да влезе вътре, за да разбере какво се случва. Водата е достигнала до самата врата, а един паднал електрически стълб неочаквано е намалил пораженията.

Предупрежденията за силни валежи остават в сила. Основните проблеми не са дошли от големите реки, а от дерета и локални водни потоци, които са преляли и са нанесли сериозни щети.

