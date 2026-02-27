Гюров събира министрите за високите сметки за ток и вода

Премиерът Андрей Гюров свика работна среща с министъра на енергетиката Трайчо Трайков, министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова и министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева в Министерския съвет.

Теми на срещата бяха множеството сигнали за високи сметки за ток и цените на питейната вода.

"Това са решения, взети преди сегашното управление, темата се използва за политически внушения и за прехвърляне на отговорност", обобщи той и каза, че имат много сигнали от притеснени граждани.

"Сметките за електроенергия не са изненада, миналата година имаше няколко увеличения на цената на тока с 14% и като прибавим и завишеното потребление в студените месеци, логично се стига до завишените сметки.

Същото важи и за водата - предложението за повишение на цената на водата е прието декември от КЕВР и то е било умишлено задържано, за да избухне в ръцете на служебното правителство".

След вълната от недоволство заради високите януарски сметки за електроенергия, анализът на трите енергоразпределителни дружества показа нов ръст във фактурите за февруари.

Като основна причина компаниите посочиха завишеното потребление през отчетния период.

Трите дружества вече изготвиха разчетите за февруари. При всички тях средната фактура е по-висока от тази през януари: „Енерго-Про” (Североизточна България): Отчитат ръст от близо 8% в сметките; Електрохолд” (Западна България): средната сметка е по-висока с около 4%; EVN (Югоизточна България): разчетите показват повишение на средната фактура с 6%.

В същото време хиляди абонати все още очакват резултатите от извънредните проверки, назначени след сигналите от миналия месец.

