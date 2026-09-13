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Броят кравите със сателит

Броят кравите със сателит

Дават по 14 евроцента на литър за намаляване на производството на мляко Със сателит ще преброят кравите на фермерите за да се пресекат опитите за изт...

14 септември | 20:35
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