ЕК с историческо решение за новите коли
Комисията планира напълно нов подход за борба с превишената скорост по пътищата
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Комисията планира напълно нов подход за борба с превишената скорост по пътищата
Местните хора твърдят, че от десетилетия не са виждали подобно драстично понижение
Космическият боклук се превръща във все по-голям проблем в последните 20 години
“Прилича на по-голям обект, който се е разпаднал при влизане в атмосферата”, добави той
Сателитната компания "Максар" разпростани снимки на похитения плавателен съд
SpaceX започна новата година на 3 януари с изстрелване на Falcon 9 на повече от 110 малки спътника
Тя ще бъде пусната официално на 5 септември
Ще се използва същата технология, която обяви в партньорство с T-Mobile
Това е четвъртият успешен полет на компанията досега
Прие криптовалутната шега Dogecoin за разплащателно средство
Това става за първи път в света
Снимката от сателит беше публикувана от руската агенция Роскосмос
Бъдeщият caтeлит нa ВаlkаnЅаt ce paзличaвa oт тoзи нa ВulgаrіаЅаt
"Чанъе-4 " изпрати първия сигнал от тъмната страна на Луната до Земята. Това стана през китайски сателит...
Дават по 14 евроцента на литър за намаляване на производството на мляко Със сателит ще преброят кравите на фермерите за да се пресекат опитите за изт...
Държавата е единствената досега, която успява от първия опит с подобна мисия Делхи. Индия успешно изпрати сателит в орбита около Марс, с което стана...
Европейската космическа агенция (ЕКА) обяви, че последните два спътника за eвропeйската версия на американската навигационна система GPS не са достигн...
Сан Франциско. Facebook Inc ще използва сателити, безпилотни самолети и други технологии, като част от амбициозен и скъпоструващ проект, който цели д...
Сателитът Астра 5В е с идеална позиция за операторите на спътникова и цифрова телевизия у нас
Париж. Сателитът на Европейската космическа агенция „Гоче" се разпадна в атмосферата. Преди приземяването му имаще притеснения, че отломки от него мож...