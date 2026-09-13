Министърът на земеделието посочи приоритет №1
Язовир „Огоста“ е в неизправно, частично работоспособно състояние
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Язовир „Огоста“ е в неизправно, частично работоспособно състояние
По думите му политиката на правителството е ясна
Подготвя се създаването на инспекторат по контрол на туристическата дейност
Като приоритетна област беше очертана политиката и продължаващите усилия за привличане на повече чуждестранни студенти у нас
Недопустимо е българските граждани да стават заложници на политическата нестабилност в България, каза още тя
Ето какво каза той
Американският президент съобщи, че Вашингтон обмисля премахване на митата върху китайски стоки
Трудно му било да напусне успешния си бизнес, готов е да покаже банковите си сметки
Време е държавата да вземе мерки и да започне да развива този бизнес, категоричен е кандидатът за народен представител от „БСП за България“
Ще затвърдим водената политика на увеличаваща се бюджетна подкрепа за сектора и щеповишим разходите за образование до 5 на сто от БВП, в т.ч. катоувел...
Мачовете с Интер са с приоритет
Ефективна социална политика означава грижа за разрешаване на всеки човешки проблем, казва кметът Красимир Герчев. Затова тя е приоритет в работата на...
Ремонтът на пътя до пещерата „Леденика" е с приоритет за Агенция „Пътна инфраструктура", заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството...
Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова участва в кръгла маса на Британската общност в Лондон за ролята на образованието в опазването на мира, нас...
Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент Мария Габриел участва в дебат с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер относ...
София. Автомагистрала „Хемус" е топ приоритет за Министерството на регионалното развитие, за да може да се ускори развитието на Северна България. Това...
Брюксел. Ако влезем в Шенген, това ще доведе до ръст на БВП. Това заяви късно снощи пред журналисти в Брюксел вицепремиерът по координация на европейс...
Пловдив. Още следващата седмица кметът на Пловдив Иван Тотев ще събере депутатите от града на тепетата, за да обсъдят приоритетите на областния център...
В писмо до председателя на Европейския парламент и до италианското председателство, председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер предлага по-д...
Министърът на отбраната Николай Ненчев се срещна с помощник-генералния секретар на НАТО Сорин Дукару София. „Моите приоритети бяха ясно и категорично...