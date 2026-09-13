България под вода? Големите язовири преливат
Властите по спешност проверяват ситуацията
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Властите по спешност проверяват ситуацията
Ще има ли недостиг на ресурс за напояване?
Това е един от стратегическите водоеми в България
За последните 5 години полезният обем в „Жребчево” и „Копринка” е най-нисък
Риболовците се вдигат
Кола с труп изплува
Никаква вода не влиза в него
Слънчевата ладия ще е атракцията в язовир Копринка през лятото, мореплавателят Дончо Папазов нагледа строежа на птицеглавия ветроход
Стара Загора. Най-големият водоем в Старозагорско – яз. „Копринка", който тази есен създаде толкова проблеми на хората, ситуацията в края на годината...
Нова махала обаче остава под вода Стара Загора. Почти двойно е намален обемът на изпусканите води от яз. в „Копринка", който вчера превърнаха староза...
Стара Загора. От обяд днес количеството на изпусканата през изпускателите на яз. „Копринка" вода е намалено от 120 на 100 куб. м/сек. Това съобщиха от...
Стара Загора. Служебният автомобил на инспектори от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в областния град е бил потрошен след успешна ср...
Стара Загора. Продължава контролираното изпускане на един от най-големите язовири у нас - „Копринка", поради обилните валежи в дните около Великден. Т...